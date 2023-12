Mondiali per club, la Fifa sceglie il ranking Uefa “aggiustato” con Juve e Napoli in lizza ma c’è la prima polemica

Il Consiglio della Fifa ha deciso che sarà il ranking della Uefa a decidere la classifica delle squadre qualificate al Mondiale per club. Dal sindacato dei calciatori però la polemica: “I giocatori hanno diritto a 28 giorni di riposo”

17-12-2023 16:09

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il Mondiale per club fa gola a tutti. Il montepremi della manifestazione organizzata dalla Fifa è di quelli da capogiro e consente alle squadre che otterranno il pass di mettere in cassa una cifra importante. Per l’Italia ci sarà sicuramente l’Inter ma anche Juventus e Napoli sperano di ottenere un posto con i bianconeri che sono favoriti.

Ranking Uefa, la decisione della Fifa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Consiglio della Fifa ha deciso che sarà il ranking Uefa a stabilire quali sono le squadre del Vecchio Continente che parteciperanno alla manifestazione che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio del 2025 negli Stati Uniti. Una manifestazione che vedrà al via 32 squadre di cui 12 del Vecchio Continente.

In un primo momento la Fifa aveva deciso che sarebbe stato il suo “ranking” a decidere le qualificate ma ha deciso di fare un’eccezione per la Uefa. Le squadre qualificate sono in questo momento dall’Europa sono Inter, Manchester, City, Real Madrid, Chelsea, Bayern, PSG, Benfica e Porto.

Juve e Napoli in ballo, sperano anche Barcellona e Atletico

Le squadre italiane che sperano di qualificarsi per il Mondiale per club del 2025 sono Juventus e Napoli. Il club bianconero in questo momento è in vantaggio con 47 punti nel ranking contro i 41 del Napoli. La formazione azzurra per sperare nel sorpasso dovrà assicurarsi i quarti di finale di Champions League (il massimo sono 5 punti: 2 per vittoria e 1 di bonus qualificazione) che però potrebbero non bastare.

In corsa per un posto ci sono anche una tra Borussia Dortmund e Lipsia, una tra Barcellona e Atletico Madrid, più un posto che andrà alla vincente di questa edizione di Champions oppure al Salisburgo.

La polemica del sindacato giocatori

C’è però da registrare anche la prima polemica che riguarda il Mondiale per Club. A riportarla Sky News che rivela come il sindacato calciatori Fifpro ha informato la Fifa che i giocatori hanno diritto a una pausa obbligatoria di 28 giorni. Con il calendario previsto in questo momento, le squadre che disputano la finale di Champions League (in programma a fine maggio) non avrebbero questo riposo. Secondo il sindacato, i giocatori nella stagione 2024/2025 potrebbero arrivare ad oltre 80 partite tra club e nazionale, un 10% in più di quanto previsto ora.