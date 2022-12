14-12-2022 12:08

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

L’Argentina è la prima finalista dei Mondiali di Qatar 2022 e aspetta di conoscere il nome dell’avversario, una tra Francia e Marocco, che le contenderà l’iride del calcio nella finale di domenica. Albiceleste nel segno inequivocabilmente di Leo Messi ma non solo. Anche fuori dal campo, fuori dal rettangolo di gioco, nelle immediate adiacenze. Parliamo del ct Scaloni e del suo staff dove, neanche a dirlo, c’è un pizzico di Italia, un po’ di serie A di qualche anno fa.

Argentina: quanta Italia in finale a cominciare dal ct Scaloni

Messi è la superstar di questa Argentina. Accanto a lui un bel po’ di serie A di oggi, da Di Maria a Paredes passando per Dybala, Lautaro; del recente passato vedi Molina (ex Udinese), Pezzella (ex Fiorentina), De Paul (pure lui ex Udinese), Papu Gomez (ex Atalanta). Ma gli “apparentamenti” con il nostro calcio non finiscono qui.

Il Deus ex machina di questa Argentina è Lionel Scaloni. L’allenatore che vuole riportare la coppa del Mondo a Buenos Aires e che pare aver rivitalizzato e ringiovanito Messi ed il suo entusiasmo. Pure il ct dell’Albiceleste ha un passato da noi, con le maglie di Lazio e Atalanta, non da grandissimo protagonista. Sarà forse per questa sua esperienza italiana comunque durata diversi anni, dal 2007 al 2015 che Scaloni si è circondato di altri ex “italiani”.

Argentina in finale: il ruolo di Samuel, idolo di Inter e Roma

Non solo quindi nella rosa ma anche in panchina c’è tanta Italia o serie A. Nello staff tecnico dell’Argentina finalista dei Mondiali di Qatar 2022 ci sono loro, entrambi vice di Scaloni. Due ex difensori rocciosi che hanno calcato i nostri campi per un decennio tra Inter, Napoli, Roma e Milan. Spesso inquadrato dalle telecamere durante le partite, chissà quanti interisti avranno esultato con Valter Samuel, The Wall, il muro, come veniva soprannominato ai tempi in cui giocava.

Samuel è stato prima idolo della Roma e poi dell’Inter. Con i giallorossi ha vinto il mitico scudetto del 2001 per poi passare in nerazzurro dove oltre a vincere 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane, ha vinto addirittura il Triplete nel 2010 con tanto di Mondiale per club ciliegina sulla torta.

Argentina in finale: il ruolo di Ayala, ex Milan e Napoli

Altro vice di Scaloni è Robert Fabian Ayala che in Italia ha giocato con il Napoli e con il Milan, vincendo lo scudetto nella stagione 1998-99 con i rossoneri. Difensore elegante, meno roccioso di Samuel, ha fatto gran parte della sua fortuna in Spagna dove con la maglia del Valencia ha vinto due volte la Liga, la Coppa Uefa. Ai Mondiali Ayala spera di cancellare il rigore sbagliato contro la Germania ai quarti di finale dei Mondiali 2006 costato poi l’eliminazione dell’Albiceleste.

Nello staff di Scaloni poi altre due conoscenze del calcio argentino ma non solo. Il terzo vice è quel Pablo Aimar riconosciuto da tutti come uno dei grandi talenti del calcio argentino, anche lui, prima di Messi, battezzato come nuovo Maradona, al pari di Ayala ha fatto la fortuna del Valencia che vinceva in Spagna e non solo: due titoli nella Liga, più la doppietta Coppa Uefa e Supercoppa Europea del 2004.

Mondiali: la Serie A si difende, i giocatori ancora in lizza

I giocatori della serie A che possono vincere Qatar 2022 sono: Di Maria, Paredes già in finale e Rabiot (Juventus); Theo Hernandez e Giroud della Francia (Milan) che attendono la semifinale contro il Marocco di Amrabat (Fiorentina) e Sabiri (Sampdoria); pure da non protagonista finora se si eccettua il rigore decisivo nella serie contro l’Olanda, Lautaro Martinez è già in finale al pari di Dybala (Roma) mentre ieri hanno lasciato la compagnia i croati Brozovic (Inter); Pasalic (Atalanta), Erlic (Sassuolo) e Vlasic (Torino).