19-11-2022 11:30

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Francia è una delle favorite al titolo. Niente di nuovo sotto al sole, visto che la nazionale transalpina è sempre una delle prime squadre da tenere d’occhio quando si parla di grandi manifestazioni internazionali. Anche ai Mondiali in Qatar, Mbappè e compagni si presentano con il ruolo di favoriti dopo la mezza delusione dell’ultimo europeo.

Mondiali Qatar 2022, la Francia punta forte su Mbappè

Inutile nascondersi: sarà Kylian Mbappè l’osservato speciale nella Francia di Didier Deschamps. Il calciatore del PSG, in una recente intervista, ha rivelato di aver pensato anche di abbandonare la nazionale dopo gli episodi di razzismo di cui è stato vittima, ma ora sembra più concentrato che mai sulla manifestazione iridata. Dopo aver incantato tutti nel Mondiale di quattro anni fa in Russia, il giocatore del PSG ora spera di ripetersi sul palcoscenico più importante anche in Qatar.

Mondiali Qatar 2022, girone di qualificazione senza intoppi per la Francia

Il cammino verso il Qatar ha dimostrato ancora una volta la bontà della squadra a disposizione di Deschamps che ha dominato il gruppo D di qualificazione ai Mondiali concesso con 5 vittorie e 3 pareggi, primo posto e 18 punti conquistati che hanno tenuto a distanza l’Ucraina seconda nel girone. Un raggruppamento che però non presentava moltissime insidie vista la presenza di nazionali non di prima fascia come la Finlandia, la Bosnia e il Kazakistan.

Mondiali Qatar 2022, le precedenti apparizioni della Francia

La Francia è sempre stata una nazionale di grande rilievo nel mondo del calcio ma anche i Galletti hanno vissuto stagioni piuttosto complicate. Il primo vero piazzamento di rilievo arriva con la nazionale che nel 1958 conclude al terzo posto i Mondiali in Svezia. Poi di nuovo qualche mancata qualificazione e qualche apparizione deludente. Nel 1986 la Francia si presenta ai Mondiali in Messico come una delle favorite ma la squadra di Platini dovrà accontentarsi del terzo posto dietro Argentina e Germania. Qualificazione mancata ai Mondiali in Italia nel ’90 e poi a quelli statunitensi del 1994, prima di presentarsi da favorita al Mondiale in casa quando arriva anche la vittoria finale ai danni del Brasile. Nel 2002 in Corea/Giappone arriva una deludente eliminazione al primo turno, nel 2006 è l’Italia a vincere in finale contro la squadra di Zidane. Nel 2010 di nuovo fuori nella fase a gironi, prima di fermarsi ai quarti nella manifestazione del 2014 in Brasile. Ma al Mondiale in Qatar, la Francia arriva con il ruolo di campione in carica e uno scettro da conservare.

Mondiali Qatar 2022, la rosa della Francia

Detto di Mbappè, il pericolo Francia è rappresentato da una rosa lunga e piena di talento. Ci sono delle assenze importanti come il portiere del Milan, Maignan, e il centrocampista della Juve, Pogba. Ma Didier Deschamps può fare affidamento su giocatori di grandissimo livello come l’ultimo pallone d’oro Karim Benzema, Antoine Griezmann e l’emergente Christopher Nkunku.