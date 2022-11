In quell’ipotetico, e sempre parziale, rewind in cui rivedremmo la carriera di un campione del suo talento la parentesi alla quale circoscrive la perfezione, lo stato di grazia che condensi fluidità e tecnica forse sarebbe da ritrovare nella stagione di Madonna di Campiglio. In una circostanza divenuta celebre nel lontano dicembre del 2005, Giorgio Rocca tra la prima e la seconda manche chiese allo speaker di urlare i tempi parziali per sentirli. Alla fine vinse la sua grinta, la sua classe ma anche la sua voglia di rivalsa relegando i rivali del calibro di Benjamin Raich e Kalle Palander a ruoli che non avevano preventivato. Il suo momento irripetibile, forse, andrebbe collocato lì in quella stagione, in quella gara.

Oggi Giorgio Rocca, che ha sempre rivendicato una propria individualità quando gli addetti ai lavori si abbandonavano a paragoni con Alberto Tomba, ha 47 anni, un lavoro che lo lega alla passione per lo sport e ha plasmato su quel vissuto agonistico una sua impresa che lo porta, tra la Svizzera (sua madre è di origine elvetica) e l’Italia a rincorrere un obiettivo straordinario che segue per piccoli passi. A Milano la sua GR Ski Academy impartisce lezioni di sci sulla pista allestita nel villaggio di Svizzera turismo, allestito in piazza Gae Aulenti, per avvicinare i bambini allo sport anche in vista dell’impegno di Milano-Cortina 2026.

In esclusiva per Virgilio Sport, il campione di sci inquadra il suo presente, ammette la sua stima per il Milan e Pioli e azzarda un pronostico per i Mondiali in Qatar. Mancherà l’Italia, ma Rocca ha una nazionale che seguirà con la medesima attenzione.

Giorgio Rocca, lei ha un patrimonio notevole di risultati che ha accumulato in una carriera esemplare: undici gare di Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo di specialità e di tre medaglie iridate. Oggi di che cosa si occupa e che cosa le preme curare, nel suo quotidiano? Che ruolo ha lo sci nel suo presente?

Lo sci mi ha dato tanto e una volta conclusa la carriera da atleta ho capito che era arrivato il momento di trasmettere la mia passione a quante più persone possibile. Così, nel 2010 ho lanciato il progetto Giorgio Rocca Ski Academy che nel tempo si è sviluppato sempre più e oggi è presente in alcuni dei comprensori più belli delle Alpi: St. Moritz, Crans Montana, Livigno, Cervinia e Madonna di Campiglio.