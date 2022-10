19-10-2022 20:00

Archiviata con il grande rammarico della sconfitta subita dalla nazionale di volley femminile contro il Brasile nella semifinale del Mondiale in Olanda e Polonia la stagione degli sport di squadra, che purtroppo non vedrà l’Italia protagonista nell’inedito Mondiale di calcio autunnale in programma in Qatar tra novembre e dicembre, le attenzioni degli appassionati italiani di sport stanno per spostarsi, oltre che sulla fase finale della Coppa Davis di tennis con gli Azzurri tra i favoriti, sull’inizio della Coppa del Mondo di sci, previsto per il penultimo weekend del mese di ottobre.

Sci, al via la Coppa del Mondo: tutte le novità dell’edizione 2023

L’edizione 2022 sarà la numero 57 della storia e partirà il 22 ottobre a Sölden, in Austria, per concludersi il 19 marzo con le inedite finali di Andorra, a Soldeu, durante le quali si assisterà anche alla grande novità della prima prova mista nella storia della Coppa.

Se ne parlerà a tempo debito, perché la stagione si prospetta lunga ed incerta considerando anche la parentesi dei campionati del mondo, in programma a Courchevel e a Meribel, in Francia, tra il 6 e il 19 febbraio 2023, che comporterà un’interruzione di quasi un mese nel calendario di coppa. I detentori sono lo svizzero Marco Odermatt in campo maschile e la statunitense Mikaela Shiffrin in quello femminile e proprio tra le donne si concentrano le uniche speranze italiane di lottare tanto per la Coppa di Cristallo assoluta che per alcune delle coppette di specialità.

Sci, Brignone e Goggia tra coppe di specialità e il sogno generale: le prospettive

Se infatti in campo maschile le uniche speranze italiane sono legate a qualche acuto di Dominik Paris in discesa, con Aleksander Aamodt Kilde rivale più accreditato di Odermatt, tra le donne per i colori azzurri si ripartirà dal trionfo di Sofia Goggia nella classifica di discesa e da quello di Federica Brignone in quella di supergigante. Le padrone delle discipline veloci parlano quindi italiano, ma entrambe possono puntare a dire la propria anche nella classifica assoluta alla luce del terzo e del sesto posto rispettivi nella scorsa stagione.

Federica è decisa a cercare il bis dopo lo storico trionfo del 2020, in un’annata il cui calendario fu stravolto per la pandemia di Coronavirus, mentre Sofia spera di avere chiuso il conto con la sfortuna che pure nel 2022 l’ha fermata sul più bello dopo lo storico filotto di successi in discesa, condizionandone anche l’avventura ai Giochi di Pechino, dove comunque la bergamasca ha ottenuto la medaglia d’argento nella libera. La sensazione, comunque, è che per il titolo assoluto sarà ancora un testa a testa tra Shifrrin e Petra Vlhova. A Goggia del resto mancheranno ancora i punti dello slalom e per puntare in alto dovrà fare bottino pieno in discesa e SuperG e fare più punti possibili in gigante. Federica, al contrario, splendido argento olimpico nel gigante, dovrà limare qualcosa in discesa e tra i pali stretti dello slalom.

Federica Brignone, Sofia Goggia e quell’amicizia “impossibile”

Lo sport italiano è quindi pronto a vivere tanti weekend di emozioni per le gesta di due atlete di altissimo livello, diverse sul piano tecnico e caratteriale e accomunate dalla sincerità che ha sempre permesso a entrambe di esprimere apertamente il proprio pensiero circa il proprio rapporto e di archiviare momenti di alta tensione vissuti anche nella scorsa stagione.

Una sincerità ribadita anche nella seconda parte del 2022 attraverso le dichiarazioni rese durante la fase di preparazione. “Dal canto mio cercherò di andare avanti con un rapporto di civiltà – ha anticipato Goggia – condividendo quello che c’è da condividere e cercando di imparare da lei a livello sciistico. Da sempre dico che Federica mi ha spronato a dare il meglio di me”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Brignone: “Questa cosa delle antagoniste attira l’attenzione sul nostro sport, ma io non corro contro di lei, i miei avversari sono il cronometro e tutte le altre sciatrici. Nello sci c’è molto rispetto, noi sicuramente siamo persone diverse con caratteri e modi di vivere differenti, ma questo dualismo è ingigantito dai media. Di sicuro non siamo amiche, ma compagne di squadra e due grandi atlete che hanno riportato lo sci ad altissimo livello”.

In uno sport che a livello nazionale e mondiale va sempre a caccia di dualismi e rivalità spesso a discapito del lato tecnico, ci si può aspettare un inverno bollente, si spera nel segno di tanti successi azzurri.