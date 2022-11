Premier, Pogba su CR7: "Non si paragona agli altri, vuole migliorare se stesso"

18-11-2022 18:35

Paul Pogba sarà uno dei grandi assenti al Mondiale, dato che non ha ancora recuperato dall’intervento al ginocchio, lo stesso motivo per il quale non è ancora sceso in campo con la Juventus.

Intervenuto ai microfoni del podcast Muslim Money Guy, il francese ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Queste le parole del Polpo:

“Vedo diversi calciatori professionisti, molti dei quali sono molto professionali. Arrivare in anticipo, fare tutto il recupero e cose del genere. Ma c’è qualcuno che c’è stato ogni singolo giorno e non si è mai fermato negli ultimi anni. Quello è Cristiano Ronaldo. Ha una personalità vincente, questo è sicuro. Vuole sempre avere ragione, non è mai soddisfatto di quello che ha fatto e vuole sempre di più. La sua motivazione è pazzesca. Nell’anno che ho passato con lui, ogni giorno era un nuovo record, una nuova sfida per lui. Non si paragona agli altri, cerca solo di migliorare sé stesso”.