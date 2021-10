Mondiali ritmica, altra medaglia d'argento per le Farfalle

31-10-2021 11:16

Arriva un’altra soddisfazione per l’Italia ai Mondiali di ginnastica in corso di svolgimento a Kitakyushu, in Giappone.

A regalarla ai colori azzurri sono ancora le ragazze della ritmica, che hanno conquistato la medaglia d’argento nella finale di specialità con le cinque palle.

Per le Farfalle, che giovedì si erano laureate vice campionesse del mondo nel concorso generale, si tratta di un’ulteriore conferma della propria competitività a livello mondiale anche con i singoli attrezzi. Le azzurre, bronzo nell’all-around ai Giochi di ormai tre mesi fa, si sono rese protagoniste di un meraviglioso esercizio sulla pedana di Kitakyushu (Giappone), ribadendo ancora una volta tutta la loro classe ed eleganza innata.

La capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea si sono esibite sulle note di “Butterfly Ninja” di Maxime Rodriguez, ottenendo un punteggio complessivo di 45.600, 1,250 in più rispetto a quanto fatto venerdì. Punteggio così suddiviso: 36.900 per le difficoltà, 6.5 di corpo e 30.4 di attrezzo; 8.700 per l’esecuzione, con 1.100 di detrazione per la parte tecnica e 0.200 di decurtazione per la parte artistica), migliorando di 1.250 quanto fatto venerdì mattina sul giro completo.

Medaglia d’oro alla solita Russia (46.000), già campionessa del mondo per la quinta volta consecutiva nel concorso generale, la stessa specialità che aveva visto l’Italia conquistare il bronzo ai Giochi di Tokyo, alle spalle della Bulgaria e della stessa Russia.

