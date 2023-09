Mondiali rugby, il pagellone: top Francia, Sudafrica, Inghilterra e Italia, flop All Blacks e Argentina

Top e flop dei Mondiali di rugby dopo il primo weekend: tra le big, bene Francia, Sudafrica e Inghilterra. Come sta l'Italia e le delusioni più grandi: All Blacks e Pumas.

11-09-2023 16:05

Il primo weekend dei Mondiali di rugby è già agli archivi, la nuova versione del calendario del torneo decisa da World Rugby – una settimana in più – costringe adesso paradossalmente gli appassionati ad alcuni giorni di “astinenza”. Si ripartirà solo giovedì 14 col match tra i padroni di casa della Francia e i ‘Teros’ dell’Uruguay, sfida valevole per lo stesso girone dell’Italia. Ma quali indicazioni hanno fornito gli incontri della prima giornata? Quali nazionali hanno destato le migliori impressioni? Chi ha deluso? Chi ha stupito in positivo (o in negativo)? Ecco il pagellone dei Mondiali dopo il primo round della fase a gironi.

I voti più alti a Francia, Sudafrica e Inghilterra

La forza dirompente dei Bleus, l’esperienza degli Springboks, la reazione d’orgoglio dell’Inghilterra: sono queste le note più rilevanti dopo i primi incontri.

Francia 9 – Esordio da favola per il XV di casa: 27-13 agli All Blacks e Stade de France in delirio. Il cammino verso il primo posto nel girone è ora in discesa.

Sudafrica 8,5 – Dopo aver lavorato ai fianchi la Scozia, i campioni in carica hanno colpito a inizio ripresa con Du Toit e Arendse. Sono bravi ed esperti, fanno paura.

Inghilterra 8 – E meno male che erano in crisi. Sotto di un uomo per il rosso a Curry dopo 3′, gli inglesi hanno punito l'indisciplina argentina col piede di Ford.

Irlanda e Italia in sicurezza, Galles che fatica

Vittorie scontate per l’Irlanda (sulla Romania) e per gli azzurri dell’Italia (sulla Namibia), atroci sofferenze invece per il Galles che comunque ha superato Fiji.

Irlanda 7,5 – Battere 82-8 la Romania è ordinaria amministrazione per l’Irlanda, che comunque ha confermato di essere in forma e consapevole delle proprie potenzialità.

Italia 7 – Sette, come le mete degli azzurri alla Namibia. Primo tempo un po' contratto, poi una ripresa senza storia con spazi per Capuozzo e Ioane.

Galles 6,5 – Cinque punti contro le lanciatissime Fiji sono tanta roba per i Dragoni, di questi tempi. Vittoria striminzita e sudata, ma di capitale importanza.

Benino Australia e Giappone, Fiji che beffa

Pochi problemi per l’Australia contro la Georgia e per il Giappone contro la matricola Cile. Non è riuscita a Fiji la rimonta in extremis contro i gallesi.

Australia 6 – Autorevole la prova della nazionale di Eddie Jones, che ha spento le velleità giorgiane dopo pochi minuti con le mete di Petaia e Nawaqanitawase e poi s’è un po’ seduta.

Giappone 6 – Il 42-12 sul Cile non fa troppo testo, la qualificazione il XV di Joseph dovrà giocarsela nelle successive sfide con Samoa e Argentina.

Fiji 5,5 – Fa rabbia vedere tanto potenziale sprecato per i soliti peccati d'inesperienza. Eppure, la rimonta contro il Galles è sfuggita per un pelo e ha fruttato due punticini.

Le delusioni: Nuova Zelanda e Argentina su tutte

Quindi le altre sconfitte. I ko più fragorosi sono senza dubbio quelli degli All Blacks e dei Pumas, travolti rispettivamente da Francia e Inghilterra (in 14).