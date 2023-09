Rugby Mondiali: Italia-Namibia, meta subita dagli azzurri! La diretta

Ultimo aggiornamento 09-09-2023 13:34

Mondiali Rugby, girone A Saint-Etienne, stadio Geoffroy Guichard, inizio ore 13:00 ITALIA – NAMIBIA 17 Risultato 8

L’attesa è finita, i Mondiali di rugby cominciano anche per l’Italia. Gli Azzurri scendono in campo a Saint-Etienne contro la Namibia nella seconda sfida del girone A, che comprende pure Francia e Nuova Zelanda (protagoniste del match inaugurale di ieri allo Stade de France di Saint-Denis: 27-13 per i Bleus), oltre all‘Uruguay. Proprio i Teros saranno i prossimi avversari dell’Italia nel match in programma mercoledì 20 settembre alle 17.45 a Nizza.

Niente turnover per Crowley, che ha scelto la miglior formazione possibile per questo debutto. L’allenatore azzurro insegue la vittoria e il punto di bonus, assegnato alla squadra che realizza quattro o più mete: dovessero centrare l’obiettivo, Capuozzo e compagni si porterebbero in vetta al girone da soli.