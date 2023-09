Mondiali rugby, l’Italia si prepara al debutto con la Namibia: le ambizioni della squadra di Crowley

La nazionale italiana allenata dal ct Crawley si presenta ai nastri di partenza della Coppa del Mondo in programma in Francia: per gli azzurri il sogno di centrare i quarti di finale. Nel girone anche Namibia, Uruguay, Nuova Zelanda e Francia

Ultimo aggiornamento 05-09-2023 18:51