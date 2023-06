Mondiali Rugby Under 20: Italia strepitosa. Sudafrica sconfitto 34-26

Il team di Brunello resta in corsa per i playoff

29-06-2023 18:24

Nella seconda giornata del World Rugby Championship Under 20 l’Italia batte il Sudafrica per 34-26 e conquista cinque punti fondamentali per i playoff. Dopo la prova opaca contro l’Argentina, c’è quindi stato immediatamente la reazione della squadra di Brunello. Una partita fatta di voglia di riscatto e di grinta, giocata sotto la pioggia e in un clima veramente invernale. Gli azzurri mettono in difficoltà i padroni di casa e dimostrano di saper reagire quando sono loro ad avere dei momenti più complessi. Player of the match è stato Lorenzo Casilio.