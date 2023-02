Sci, federica brignone, shiffrin, mondiali 2023

16-02-2023 14:34

Un mondiale da incorniciare per Federica Brignone. Dopo l’oro nella combinata nella giornata inaugurale, la sciatrice di La Salle conquista la medaglia d’argento nella prova di slalom gigante femminile a Courchevel, dietro alla statunitense Mikaela Shiffrin a +12 centesimi. Medaglia di bronzo per la norvegese Rangnhild Mowinckel.

Mondiali Sci 2023, superlativa la prova di Federica Brignone

Italia in festa, con il superlativo argento di Federica Brignone. L’azzurra valdostana si conferma ancora una volta sul podio dopo le olimpiadi di Pechino e conquista una medaglia in gigante alla rassegna iridata dopo l’esordio di Garmisch Partenkirchen nel 2021. Un piccolo errore nella parte alta della pista di Courchevel è costato un “ritardo” di circa quattro decimi all’azzurra, che al traguardo ha fermato il cronometro a +12 centesimi da Shiffrin.

Menzione speciale anche per Marta Bassino. La piemontese ha disputato un’ottima seconda manche, che le ha consentito di recuperare otto posizioni, nonostante la gara fosse già segnata dall’errore nella prima prova. La classe ’96 ha rimontato totalizzando il quinto tempo e chiudendo ad 80 centesimi da “Her Majesty” Shiffrin.

Per quanto riguarda le altre azzurre, Asja Zenere chiude ventiduesima a +2.66 da Mikaela Shiffrin. La classe 2003 Beatrice Sola non qualificata per la seconda manche.

Mondiali Sci 2023, Shiffrin nella leggenda

Con l’oro conquistato in gigante femminile di oggi, Mikaela Shiffrin entra nella leggenda degli sport invernali. Dopo la coppa del mondo di specialità e l’oro olimpico, la statunitense è salita sul gradino più alto del podio in un mondiale. Per la classe ’95 si tratta del settimo primo posto in carriera, il primo in gigante ed anche nei mondiali di Meribel, con la nativa del Colorado che proverà a confermarsi anche sabato nello slalom.

Terza posizione per la norvegese Ragnhild Mowinckel, che recupera due posizioni rispetto alla prima manche ed è terza a 22 centesimi dalla vincitrice. Delusione per la padrona di casa Thessa Worley, che dà l’addio ai Mondiali cadendo nella parte finale del tracciato in piena lotta per una medaglia.

Mondiali Sci 2023, ordine di arrivo

Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 2’07″13 Federica Brignone (Italia) +0.12 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.22 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.31 Marta Bassino (Italia) +0.80 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +0.92 Petra Vlhova (Slovacchia) +0.93 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.26 Coralie Frasse Sombet (Francia) +1.32 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +1.39