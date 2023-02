La sciatrice statunitense è stata minacciata da attivisti contro i cambiamenti climatici per alcuni viaggi in elicottero, che poi alla fine non sono stati svolti.

13-02-2023 20:20

Per Mikaela Shiffrin non è un Mondiale facile. Perché per lei non ci sono soltanto le gare e le competizioni ufficiali a tenere banco nella manifestazione iridata di sci alpino 2023 in corso di svolgimento a Courchevel-Meribel. Ci sono infatti anche dei problemi extra-sportivi per la sciatrice statunitense, tanto da essere stata messa sotto scorta dalla polizia locale, come riferito dall’agenzia austriaca Apa.

Mondiali sci, Shiffrin nel mirino degli ambientalisti

Mikaela Shiffrin non può infatti pensare soltanto ad allenarsi per le prossime gare. Perché, per un equivoco, è finita nel mirino di alcuni attivisti contro i cambiamenti climatici, per la precisione il ramo francese del gruppo “Extinction Rebellion”. È stata accusata però di voli in elicottero mai effettuati.

Tutto perché la regione turistica savoiarda Hautes-Alpes, che sta ospitando i Mondiali di sci alpino, aveva offerto alla stessa statunitense, la più grande vincitrice in Coppa del Mondo con 85 successi, un elicottero per recarsi sulle piste di allenamento. Proposta che Mikaela Shiffrin ha poi rifiutato.

Mondiali sci, Shiffrin non viaggia in elicottero

Come fatto notare dallo staff della stessa sciatrice, Shiffrin ha deciso infatti di non viaggiare in elicottero e affrontare invece in automobile il tragitto, di circa una quarantina di minuti, tra l’albergo e le piste. Percorso ancora più difficile per la sostituzione di un veicolo del team a causa di danni agli pneumatici.

Vicenda che ha suscitato molte polemiche dato che Shiffrin è firmataria di un appello di 142 atleti, tra cui Federica Brignone, alla Fis per prendere iniziative proprio contro i cambiamenti climatici: “Il nostro sport è in pericolo, presto non sarà più possibile produrre neve artificiale in diverse sedi della Coppa del Mondo“.

Mondiali sci, Shiffrin cambia il suo programma

Intanto, il programma nel Mondiale della sciatrice statunitense è cambiato. Meno appuntamenti previsti per Mikaela Shiffrin, che dopo l’argento conquistato in combinata dietro all’azzurra Brignone, aveva già deciso di saltare le prove più veloci come supergigante e discesa libera.

Ora la statunitense si concentrerà soltanto sullo slalom gigante di giovedì e lo slalom speciale di sabato. Shiffrin salterà così anche il parallelo a squadre per nazioni di martedì e il parallelo individuale di mercoledì. Quando tornerà a Courchevel-Meribel, vorrà pensare solo alle gare.