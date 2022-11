Mondiali, Stati Uniti-Galles: le probabili formazioni

21-11-2022 11:58

Oggi (ore 20:00), al Rayyan Stadium, è in programma Stati Uniti-Galles, gara valida per la prima giornata del gruppo B. Grande attesa soprattutto per il Galles che torna ad una fase finale di un Mondiale dopo ben 64 anni di attesa.

4-3-3 per gli Stati Uniti con il centrocampista della Juventus McKennie in mezzo al campo. In avanti il tridente formato da Reyna, Ferreira e Pulisic. Dal’altra parte, il Ct Page punta sul 3-4-3. Riflettori puntati su Bale, uomo chiave della nazionale gallese.

Le probabili formazioni:

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Long, Robinson; Adams, McKennie, Aaronson; Reyna, Ferreira, Pulisic. Ct: Berhalter.

GALLES (3-4-3): Hennessey; Ampadu, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ramsey, N. Williams; Bale, Moore, James. Ct: Page.