Mondiali tiro al volo: Oro per Diana Bacosi e pass olimpico per Parigi 2024

09-10-2022 16:43

Ai Campionati del Mondo senior di tiro a volo, che si stanno disputando ora ad Osijek in Croazia, si è disputata oggi 9 ottobre la prima finale, nello specifico quella dello skeet individuale femminile, che ha assegnato ben quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (massimo una per Nazione), oltre alle medaglie e ovviamente al titolo mondiale.

Per l’Italia grandissima medaglia d’oro per Diana Bacosi, che dunque stacca il pass per partecipare ai prossimi Giochi Olimpici proprio come Stati Uniti, Slovacchia edUcraina. Per l’italiana, medaglia d’argento a Tokyo 2020 e in precedenza oro a Rio 2016, è il secondo titolo di campionessa del mondo dopo quello conquistato a Lonato nel 2019, a cui si aggiunge anche il successo agli European Games 2019.