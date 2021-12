Mondiali vasca corta, altra medaglia per Matteo Rivolta: bronzo nei 50 farfalla

20-12-2021 16:26

Incredibile, strabiliante Matteo Rivolta, che conquista il bronzo nei 50 farfalla ai Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Un successo strepitoso per Rivolta, che ha toccato la piastra col tempo di 22.02, sbriciolando di 12 centesimi il già suo record italiano che era di 22.14 ottenuto lo scorso 6 novembre agli Europei di Kazan.

Il neo campione della mezza distanza si rende protagonista di una prova mostruosa anche considerando tutto quello che è successo prima. Rivolta aveva già vinto l’oro nei 100 farfalla, e appena 30 minuti prima era sceso in vasca e si era preso un altro bronzo nella staffetta 4×50 mista assieme a Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi e Lorenzo Zazzeri.

Oro per Nicholas Santos, capace di trionfare a 41 anni suonati col crono di 21.93 e detentore del record del mondo con 21.75, argento per Dylan Carter (21.98).

Questo il commento dell’azzurro al termine della gara:

“Sono contento della mia prestazione, ma con tre centesimi in meno sarebbe stata ancora più bella. Ho fatto una bella gara dopo quella staffetta, che ho nuotato in maniera contratta. Ma mi sto trovando davvero molto bene a competere, me la sto godendo, erano sensazioni che mi mancavano da molto tempo. Se questa è la mia miglior versione di me stesso? I bilanci si fanno alla fine, fino ad ora la mia carriera è stata emozionante, tra pro e contro“.

