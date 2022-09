Mondiali Volley: Azzurri in finale, battuta la Slovenia

10-09-2022 23:24

L’Italia della pallavolo maschile è in finale ai Mondiali di Volley di Polonia e Slovenia. La squadra allenata da Fefè De Giorgi ha travolto la Slovenia con un perentorio 3-0 (25-21; 25-22; 25-21) e si è qualificata alla Finale dei Mondiali 2022 di volley maschile e domani sera, 11 settembre, scenderanno in campo alle 21 a Katowice per affrontare la Polonia, che ha battuto il Brasile per 3-2 solamente al tie-break. Questi ultimi avranno il sostegno del proprio pubblico nel tentativo di conquistare il terzo titolo iridato consecutivo. Tra gli azzurri ed il quarto titolo mondiale c’è quindi la squadra di Nikola Grbic, in una sfida che sarà complessa, ma tutto è possibile: dopo aver battuto i Campioni Olimpici (la Francia ai quarti di finale) bisognerà annichilire i Campioni del Mondo. In riferimento alla semifinale, si segnala una strepitosa prova di Giannelli e Lavia, ma anche quella del libero Balaso.

TABELLINO

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Anzani-Galassi, Balaso.

SLOVENIA: Vincic-Stern, Cebulj-Urnaut, Pajenk-Kozamernik, Kovacic.

RISULTATO FINALE: 3-0 (25-21; 25-22; 25-21)