Mondiali volley femminile: oggi Italia-Argentina

07-10-2022 11:37

Il cammino dell’Italia nella seconda fase dei Mondiali 2022 di volley femminile terminerà tra oggi e domani: le azzurre incontreranno oggi alle ore 17.15 l’Argentina, nel match valido per l’ottava giornata della rassegna iridata, e domani alle ore 13.30 la Cina nell’ultimo incontro in calendario.

Archiviata e ben metabolizzata la sconfitta con il Brasile, unico scivolone finora delle italiane, le azzurre hanno superato anche la pratica Giappone; adesso la Nazionale chiuderà la seconda fase affrontando Argentina e Cina nell’arco di 24 ore.

Chiarissimo l’obiettivo dell’Italia: alla Rotterdam Ahoy di Rotterdam le Azzurre di Davide Mazzanti, dopo le sei vittorie ottenute finora tenteranno di strappare il pass per i quarti di finale della rassegna iridata con un turno di anticipo. Le campionesse d’Europa, infatti, con una vittoria da tre punti si garantirebbero il passaggio ai quarti, senza dover aspettare la partita contro la Cina. Al momento la nazionale italiana guida la classifica della Pool E con 6 vittorie e 19 punti, davanti al Brasile (6V e 17p). Ai quarti di finale accederanno le prime quattro classificate della pool E che si affronteranno ad Apeldoorn l’11 ottobre.

Oggi si gioca contro le sudamericane numero 18 del ranking mondiale. L’Argentina è una squadra in cui figurano alcune ex conoscenze della Serie A1 femminile come Yamila Nizetich, che ha un passato tra Pesaro, Novara e Cuneo; e Daniela Bulaich Simian, schiacciatrice della Hermaea Olbia in Serie A2.