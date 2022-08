Mondiali volley, Galassi: "Vogliamo andare avanti il più possibile"

26-08-2022 16:41

Domani l’Italia di Fefè De Giorgi alle 21,15, esordirà contro il Canada nei campionati del mondo di pallavolo maschile e gli azzurri si presenteranno da campioni d’Europa in carica. “C’è una certa emozione e anche un po’ di tensione per il fatto che molti di noi sono al primo mondiale, ma si tratta di tensione positiva, dettata dal fatto che vogliamo giocare e andare più avanti possibile – dice Gianluca Galassi -. Siamo qui con una maggiore consapevolezza rispetto allo scorso Europeo, abbiamo un maggior numero di partite nelle gambe e nella testa, quindi un po’ più di esperienza che in un Mondiale serve sempre. Il fatto di essere così tanti all’esordio può essere un valore aggiunto ma, se affrontato nel giusto modo, servirà a canalizzare correttamente tutte le nostre energie”.