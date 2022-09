Mondiali Volley: Lavia presenta il match contro la Francia

06-09-2022 13:26

Domani a Lubiana nei Quarti di Finale dei Mondiali 2022, l’Italia di De Giorgi, affronterà la Francia di Andrea Giani. Gara importante e match-bivio visto che in caso di vittoria gli azzurri saranno promossi alle semifinali.

L’obiettivo di Giannelli e compagni è quello di puntare ad entrare tra le migliori quattro del mondo. Non semplice visto che la Francia si presenta con un biglietto da visita di tutto rispetto: 2 World League (2015, 2017), un titolo continentale (2015), la medaglia d’oro alle Olimpiadi (2021) e una VNL (2022). Non è certo un mistero che il gruppo guidato da Andrea Giani è alla caccia dell’unico titolo che manca in bacheca.

Ferdinando De Giorgi conosce bene gli avversari e sa che possono metterci in difficoltà anche se l’Italia ha dimostrato, nell’ultimo anno di potersela davvero giocare con tutti gli avversari e faranno di tutto per guadagnarsi il pass per le semifinali in programma sabato 10 settembre a Katowice.

“Siamo consapevoli che contro la Francia ci aspetta una gara complicata che andrà affrontata con la massima concentrazione, ma noi come sempre faremo del nostro meglio”, queste le parole del martello calabrese Daniele Lavia che prosegue: “Ci giocheremo questi quarti di finale e non sarà facile; d’altronde se si vuole vincere bisogna affrontare tutte le squadre più forti e la Francia è tra queste, ci metteremo d’impegno, dobbiamo solo pensare a noi stessi, giocando la nostra pallavolo e concentrandoci su ciò che siamo in grado di fare; poi il campo decreterà il migliore e quindi chi ha meritato l’accesso alle semifinali”.

Quella in programma domani sarà la terza sfida in stagione tra Italia e Francia dopo le due di VNL. Cosa dicono i numeri e le statistiche? I precedenti contro la Francia parlano di 146 sfide, 76 vittorie azzurre e 70 sconfitte.