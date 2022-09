Mondiali Wollongong 2022, l’Italia svela i propri titolari

22-09-2022 10:36

L’Italia del pedale toglie il velo sui nomi che prenderanno parte alle due prove in linea maschili e femminili ai Mondiali Wollongong.

Dopo aver provato il percorso e fatto le valutazioni del caso, il c.t. Daniele Bennati ha deciso che ad andare a caccia della maglia iridata nella giornata di domenica saranno Davide Ballerini, Andrea Bagioli, Alberto Bettiol, Matteo Trentin, Samuele Battistella, Edoardo Affini, Nicola Conci e Lorenzo Rota, con gli ultimi quattro che saranno al debutto assoluto nella prova in linea su strada.

Ricopripranno quindi il ruolo di riserve il campione d’Italia Filippo Zana e Matteo Sobrero.

“Premesso che entrambi si devono a tutti gli effetti considerare ancora nel Mondiale, visto che mancano due giorni e che tutto può ancora accadere, Matteo ha già corso due gare, mentre Filippo ha le caratteristiche tecniche meno adatte per questo tipo di percorso. Zana è giovane e con grandi qualità: sono certo che in futuro avrà la sua occasione” ha spiegato Bennati.

“Affini è dall’inizio dell’anno che lavora per i capitani della sua squadra. Ha l’esperienza e la capacità per svolgere un lavoro fondamentale soprattutto nei primi 200 chilometri di gara” ha proseguito il c.t. prima di indicare i leader designati per domenica.

“La squadra lavorerà per mettere nelle migliori condizioni Bettiol, Bagioli e Trentin. Non partiamo come la squadra da battere, e questo potrebbe essere un vantaggio”.

In campo femminile invece il compito di difendere il titolo conquistato nel 2021 a Leuven spetterà a Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Silvia Zanardi e, ovviamente, all’iridata uscente Elisa Balsamo.

“L’obiettivo è difendere il titolo e nello stesso tempo onorare la nuova categoria U23. La presenza di Guazzini e Zanardi è una garanzia da questo punto di vista. A livello assoluto, le olandesi partono favorite, ma possiamo contare su Elisa Balsamo ed Elisa Longo Borghini punte di riferimento” ha affermato convinto il c.t. Sangalli.