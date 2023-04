Montecarlo, oggi la semifinale Sinner-Rune. Dove vederla in diretta streaming o seguirla live

Dove vedere in streaming o seguire live la partita Sinner-Rune, valevole per la semifinale del torneo ATP1000 di Montecarlo 2023

15-04-2023 11:00

Al torneo di Montecarlo è giornata di semifinali. Verso le 15.30 sul centrale c’è l’attesissimo match Sinner-Rune, preceduto alle 13.30 dall’altra semifinale Rublev-Fritz.

Come sono arrivati alla semifinale Sinner e Rune

Come Sinner è arrivato alla semifinale

Non c’è stata partita ieri nel derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che ha pagato in parte le fatiche dell’impresa firmata contro Novak Djokovic.

L’altoatesino ha conquistato facilmente la qualificazione alla terza semifinale consecutiva in un torneo Masters 1000, impiegando solo un’ora e quindici minuti per battere per la terza volta su tre il connazionale: nel primo set Musetti vince il suo primo game al quinto tentativo, faticando in maniera particolare nella battuta e patendo sia il servizio che la risposta del rivale; Sinner sventa due palle-break a inizio di secondo set (1 a 1) e poi prende il largo, capitalizzando una serie utile di sette punti, fino a bissare il punteggio della prima partita.

Il ragazzo di San Candido conferma la posizione NR. 8 del Ranking, opzionando la NR. 7 in caso di successo su Rune: ove vincesse il torneo, Sinner diverrebbe invece il NR. 2 della Race, dove ha già scavalcato Djokovic.

“Conosco le qualità di Lorenzo, specie sulla terra rossa, perciò dovevo partire alla grande: il break mi ha dato fiducia. A volte vedi un punteggio, ma non è veritiero: oggi ho colpito la palla nella maniera giusta nei momenti giusti, ho salvato varie palle-break. Non è semplice giocare ogni giorno su questi ritmi. Domani sarà una battaglia, siamo due giocatori aggressivi e giovani, ma abbiamo ognuno il suo stile, spero la partita sarà dviertente” ha commentato a caldo ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Chi è Holger Rune

Holger Rune ha solo 19 anni, è danese ed è considerato con Sinner uno dei sicuri protagonisti del tennis dei prossimi 10 anni. Un predestinato. Ha vinto di tutto a livello giovanile. Nel circuito Atp è attualmente al 9° posto. Ha già vinto 3 tornei Atp, ha vinto il Paris Masters 2022 sconfiggendo 5 giocatori top-10 ed è molto competitivo soprattutto su cemento e terra rossa. Gioca con il destro e ha un tennis molto aggressivo da fondo campo. A Montecarlo è testa di serie numero 6. Agli ottavi ha approfittato del forfait di Berrettini; ai quarti ha domato Medvedev.

A che ora si gioca Sinner-Rune

La partita Sinner-Rune, come detto è una delle due semifinali del torneo di Montecarlo e si gioca al campo centrale del Country Club monegasco, intitolato al principe Ranieri III, con inizio alle ore 15.30 circa. Lo ripetiamo sempre che, essendo il torneo di Montecarlo un torneo all’aperto c’è da calcolare l’incognita meteo che potrebbe provocare interruzioni, ritardi, posticipi e quindi falsare l’orario di inizio. Altra variabile possibile, la durata della semifinale precedente che si disputa sullo stesso campo con inizio 2 ore prima: se la partita si protraesse nel tempo, anche la partita Sinner-Rune avrebbe un inizio posticipato.

Dove vedere la partita Sinner-Rune in diretta streaming o dove seguirla live

La partita Sinner-Rune è in esclusiva su Sky, quindi per poterla vedere si può fare un abbonamento a Now Tv e seguirla in streaming

Se invece siete in giro e volete seguire la diretta live in versione testuale, noi su Virgilio Sport seguiamo la partita in diretta

