Montecarlo, Sinner conquista i quarti

E' battaglia contro il polacco Hurkacz, che va avanti di un set e spreca un match ball: sfiderà Djokovic (o Musetti).

13-04-2023 16:26

Jannik Sinner batte in tre set Hubert Hurkacz, NR. 13 del Ranking, guadagnandosi i quarti di finale all’ATP di Montecarlo.

Il ragazzo di San Candido fatica a carburare, dopo aver sprecato due palle-break in apertura, e cede il primo set al polacco, che chiude in 6-3; nel secondo il terzo game è quello che fa risuonare l’allarme rosso, perché Sinner va sotto di un break, ma con determinazione e classe ottiene l’immediato contro-break, imponendosi al tie-break per 8 a 6 dopo aver sventato una palla match. Nel terzo set la strada è ormai in discesa, perché da un lato l’altoatesino limita gli errori (uno solo quello non forzato a referto) e il suo rivale è sempre più impreciso, al punto da alzare bandiera bianca con il doppio fallo che vale il 6-1.

Significativo il rendimento a rete dell’alfiere di punta del tennis azzurro: 84% dei punti vinti: con questa vittoria si è presa la terza posizione della Race ATP, Alcaraz (assente nel Principato) è scavalcato e c’è nel mirino il secondo posto di Djokovic, che sarebbe a disposizione solo in caso di vittoria nel torneo.