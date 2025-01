Il montepremi garantito che Jannik Sinner incassa con la semifinale agli AO 2025: nuovo record e l'obiettivo da difendere

Quanto si guadagna agli AO 2025? Possiamo già fare qualche proiezione di quel che incasserà Jannik dalla sua partecipazione e i punti che deve difendere, dopo il trionfo dello scorso anno

Non è solo una questione di ranking, prestigio e mentalità se svisceriamo i dati che riguardano il montepremi messo in palio per il primo torneo del Grande Slam 2025, gli Australian Open quasi all’epilogo finale. Jannik Sinner è protagonista assoluto, in ogni sfumatura, dell’evento nell’evento e ogni suo gesto, ogni sua parola racchiude una fonte di ispirazione e di riflessione su quanto questa perfetta sintesi di velocità, acume e colpi sappia essere.

Venerdì mattina 24 gennaio alle 9:30 andrà in scena la semifinale contro Ben Shelton, in attesa di scoprire chi potrebbe essere il suo ipotetico avversario tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. Comunque vada, sarà un successo. Almeno per quel che verte sul quanto verrà incassato dal campione altoatesino.

Il montepremi degli Australian Open 2025

Partiamo da principio, ovvero dall’aumento del montepremi complessivo che gli Australian Open mettono in palio, nella stagione appena iniziata: secondo quanto riportato dallo stesso sito degli AO e ATP Tour, il montepremi complessivo ammonta a 96,5 milioni di dollari australiani (intorno ai 58 milioni di euro), con un aumento di quasi 10 milioni rispetto all’edizione 2024.

Nel dettaglio, il torneo singolare prevede per chi alzerà la coppa a Melbourne un premio pari a 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2 milioni e 100mila euro); la medesima cifra – secondo l’applicazione ortodossa della normativa sulla parità di genere – verrà guadagnato sia da chi partecipa allo Slam maschile sia a quello femminile. Per ogni passaggio del turno, ci sono dunque delle cifre predefinite.

La cifra percepita dai vincitori

Per i campioni che conseguiranno il titolo 2025, il premio stanziato dall’organizzazione ammonta a circa 2 milioni e 100mila euro, pari a 3 milioni e 500mila dollari australiani mentre ai finalisti perdenti verrà assegnato un 1 milione e 140mila euro (1 milione e 900mila dollari australiani), cifra che per il solo accesso, dunque, alla partita conclusiva degli AO viene garantita. A seguire, il premio va diminuendo, ma risulterà sensibilmente superiore rispetto all’anno precedente.

In sintesi, chi approda alla finalissima decisiva del torneo non potrà ottenere meno di un 1 milione e 140mila euro circa. Quelli che si fermeranno al turno precedente (Sinner, Shelton, Medvedev e Djokovic sono i semifinalisti) avranno di che consolarsi, comunque:

Semifinali: 1.100.000 dollari australiani (circa 661mila euro)

Quarti di finale: 665.000 dollari australiani (circa 400mila euro)

Ottavi di finale: 420.000 dollari australiani (circa 252mila euro)

Terzo turno: 290.000 dollari australiani (circa 174mila euro)

Secondo turno: 200.000 dollari australiani (circa 120mila euro)

Primo turno: 132.000 dollari australiani (circa 79mila euro)

Il premio già incassato

Proviamo a effettuare una proiezione, in base all’attuale situazione che si va configurando per il numero 1 della classifica ATP.

Jannik Sinner quindi, con l’accesso alla semifinale di Melbourne, ha già intascato 661mila euro ovvero la somma già stanziata per il semifinalista e che verrebbe comunque segnata sull’assegno staccato a suo favore, pur essendo note le sue ambizioni.

Il successo del 2024: titolo, denaro e punti

Lo scorso anno, Jan era riuscito a centrare i titolo, il primo Grande Slam della sua carriera, e dunque a incassare poco meno di due milioni di euro: per la precisione 1.933.403.

Una cifra importante, per un montepremi complessivo di 86,5 milioni dollari australiani, poco più di 53 milioni di euro e un punteggio pari a 2.000 punti che si sono rivelati fondamentali nella scalata al ranking che lo ha accompagnato nel primo quadrimestre del 2024, quando ha pianificato l’epica impresa mai riuscita a un connazionale. Adesso ci sono titolo e punti da difendere.

Il magnifico Sinner, al culmine di una rimonta da applausi nei confronti di Daniil Medvedev, ha alzato la Coppa – primo italiano nella storia degli AO – e percepito un assegno che già allora pareva impressionante.