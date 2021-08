Montreal, Camila Giorgi in finale: è la prima in un torneo 1000

Una Camila Giorgi da impazzire ha raggiunto la finale a Montreal, dopo aver sconfitto in tre set (6-3 3-6 6-1) la statunitense Jessica Pegula, numero 30 WTA. Un traguardo importante per l’azzurra numero 71 del ranking: è la nona finale della sua carriera, la prima per in un torneo 1000.

La Giorgi in Canada ha perso un solo set finora e ha eliminato nell’ordine: all’esordio la belga Mertens (n.16) e nona testa di serie, al secondo turno l’argentina Podoroska (n.38), negli ottavi la ceca Kvitova, (n.12), nei quarti la rivincita contro la Gauff (n.24) e infine la Pegula.

Camila Giorgi in finale dovrà vedersela con la ceca Karolina Pliskova, n.6 del ranking e quarta testa di serie, che ha avuto la meglio per 6-3 6-4 sulla bielorussa Aryna Sabalenka, la n.1 del tabellone.

Al termine del match, Camila Giorgi ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a caldo: “E’ stata una settimana fantastica: sono molto soddisfatta. La finale contro Pliskova? Dovrò restare concentrata”.

OMNISPORT | 15-08-2021 08:13