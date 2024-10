Monza 2024-25, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa del Monza 2024-25: da Pessina a Maldini, da Sensi a Gagliardini

Il Monza 2024-25 ha cambiato come ama fare il suo “padre-padrone” Adriano Galliani: pochi cambiamenti ma molto ben piazzati. Ceduti un paio di pezzi pregiati dell’ultima stagione, il “Condor” ha puntato a costruire un team molto esperto per centrare un’altra salvezza tranquilla e giocarsela con le grandi, specie quando vengono al Brianteo. Gli ingaggi netti sono comunque di tutto rispetto per un club piccolo, che però può permettersi giocatori di un certo prestigio in rosa. Gente come Petagna, Sensi, Gagliardini, Pessina, Cragno, Caprari che sono stati nel giro della Nazionale o vecchi guerrieri come Izzo e D’Ambrosio non possono avere ingaggi leggeri. Chi invece risulta quasi ultimo in questa classifica è Daniel Maldini che ancora si accontenta di un ingaggio da principiante.

Monza 2024-25: ingaggi di Pessina, Gagliardini, Maldini e gli altri brianzoli

Giocatore Ingaggio netto mln €/anno Andrea Petagna 1,8 Armando Izzo 1,7 Pablo Marì 1,6 Stefano Sensi 1,5 Roberto Gagliardini 1,5 Patrick Ciurria 1,5 Alessio Cragno 1 Danilo D’Ambrosio 1 Gianluca Caprari 0,9 Matteo Pessina 0,8 Stefano Turati 0,7 Milan Djuric 0,7 Luca Caldirola 0,7 Dany Mota 0,6 Andrea Carboni 0,5 Samuele Birindelli 0,4 Mirko Maric 0,4 Marco D’Alessandro 0,4 Georgios Kyriakoupolos 0,4 Mattia Valoti 0,3 Omari Forson 0,3 Daniel Maldini 0,3 Warren Bondo 0,3 Pedro Pereira 0,3 Jose Machin 0,3 Davide Diaw 0,1 Alessandro Bianco 0,1 Samuele Vignato 0,1

Tutte le notizie sul Monza