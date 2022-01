Monza, addio a Barillà

25-01-2022 21:00

Il Monza ha reso noto la risoluzione del contratto di Antonio Barillà.

Questa la nota ufficiale: “AC Monza comunica di aver risolto in data odierna il contratto con Antonino Barillà. Arrivato in Brianza nell’estate 2020, il centrocampista calabrese ha collezionato 34 presenze in biancorosso con 4 gol, tra cui il primo del 2021 del Monza, contro il Cosenza. Grazie di tutto Nino e in bocca al lupo per il tuo futuro!”.

