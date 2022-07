Monza all'attacco: tutti i nomi sul taccuino di Galliani

23-07-2022 14:04

I giorni del Condor, quelli di fine agosto, non sono ancora arrivati, ma in questa scatenata sessione di mercato del Monza Adriano Galliani è attivo come non mai.

L’Amministratore Delegato del Club brianzolo vuole coronare un mercato già ricco e decisamente convincente con un ultimo acquisto perentorio: un centravanti da urlo, per sognare di lottare per l’Europa già dalla prossima stagione. Il Monza gli sta facendo spazio in rosa, con Leonardo Mancuso che

Nelle ultime ore, il nome più caldo è stato quello di Andrea Petagna, in uscita da Napoli, specie se il Cholito Simeone dovesse approdare in Campania. Finora però De Laurentiis ha respinto la corte del Monza, che ha provato a intavolare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza nella massima serie. Il Napoli vorrebbe fare cassa sin da subito.

Oltre a Petagna, non è ancora tramontata la pista che porta ad Andrea Belotti. Il centravanti del Toro è conteso anche da altri Club di Serie A, ma a Monza troverebbe sicuramente un posto da titolare che altrove farebbe fatica a ritagliarsi.

Infine, il sogno Mauro Icardi. Se l’argentino dovesse rimanere ancora a lungo sul mercato, non è da escludere che alla fine possa cedere al corteggiamento di Adriano Galliani. Tuttavia, il Monza non vorrebbe aspettare troppo, per permettere a mister Stroppa di presentarsi ai nastri di partenza del campionato con un gruppo capace già di intendersi e lottare insieme in campo.

