Monza ancora battuto: l'Udinese vince in rimonta

26-08-2022 20:39

Terza sconfitta nelle prime tre partite in Serie A della sua storia per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. I brianzoli di Giovanni Stroppa sono stati battuti in casa in rimonta per 2-1 dall’Udinese di Andrea Sottil, che non aveva mai vinto contro il tecnico suo avversaria di questa sera.

I biancorossi vanno in vantaggio al 32’ con Colpani, che dopo un’azione corale dei compagni, con un sinistro millimetrico che finisce sul palo e poi in rete batte Silvestri. Quattro minuti dopo il pareggio di Beto, che dopo aver servito sulla destra Lovric ne raccoglie di destro di prima il cross dalla fascia. Al 77’ il gol decisivo: Success serve Udogie, triangolo all’interno dell’area con Nestorovski e destro che batte Di Gregorio.