Ancora Monza, calciomercato esplosivo: preso anche Birindelli

Non ci sono più aggettivi per il mercato del Monza, una neopromossa che si muove come una big piazzando un colpo dietro l’altro. Dopo l’ufficialità di Pessina, ecco un altro colpo “made in Italy” con le visite mediche fissate per Samuele Birindelli in uscita dal Pisa. Il difensore, laterale destro, è stato una delle colonne dei toscani in una stagione in cui il Pisa ha sfiorato la Serie A fermandosi solo in finale proprio contro i brianzoli.

Birindelli, figlio dell’ex juventino Alessandro e con presenze all’attivo anche in nazionale Under 18 e Under 21, sarà quindi una delle colonne difensive del Monza dopo le 207 presenze (con ben 20 gol all’attivo) fatte registrare con la maglia del Pisa di cui era anche capitano. Per averlo, Galliani e il suo staff hanno deciso di pagare la clausola rescissoria, acquistando il giocatore a titolo definitivo.