14-12-2022 12:31

L’Udinese, almeno per il percorso fatto nelle prime otto giornate, ma anche il Monza, seppur a… scoppio ritardato. Sono state queste due le squadre rivelazione del primo terzo dell’anomalo campionato di Serie A 2022-’23, mandato in archivio già a metà novembre per fare spazio al Mondiale in Qatar.

Il Monza sogna con Palladino: la matricola terribile della Serie A punta in alto

La matricola brianzola ha infatti cambiato marcia dopo l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, promosso dalla panchina della Primavera a quella della prima squadra a partire dalla sesta giornata e capace di raccogliere 15 punti in 9 partite.

Un bottino che non ha ancora permesso alla squadra di lasciare la zona calda della classifica, ma che fa ben sperare in vista della seconda parte di stagione, magari dopo qualche correttivo nel mercato di gennaio. In ogni caso quanto fatto non basta ancora al patron Silvio Berlusconi, protagonista di un discorso motivazionale con gaffe durante la cena natalizia della squadra, alla presenza della dirigenza al completo e delle famiglie dei giocatori.

Berlusconi, che gaffe durante la cena di Natale del Monza

Rivolgendosi al gruppo, infatti, Berlusconi ha tenuto ad elogiare il lavoro fatto da Palladino prima di allungare lo sguardo verso l’impegnativo calendario che attende il Monza alla ripresa: nell’ordine Fiorentina e Inter tra 4 e 7 gennaio e poi doppia sfida, il 19 in campionato e il 29 in Serie A, in casa della Juventus, proprio la prima squadra affrontata e battuta, da ex, da Palladino sulla panchina biancorossa, lo scorso 18 settembre.

“Abbiamo trovato un nuovo allenatore che era quello della nostra squadra Primavera – ha detto Berlusconi nel discorso che è stato registrato e poi pubblicato via social -. È bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: ‘Ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie”.

Monza, da ottobre media punti da Europa League

L’ex Cavaliere, da battutista consumato, è rimasto serio dopo aver pronunciato la propria (presunta) freddura, al contrario del resto degli astanti, o almeno di quelli non inquadrati nel video, prodottisi in fragorose risate. Il patron del Monza ha poi voluto rivolgere un augurio (più) serio alla squadra al termine della serata attraverso un messaggio pubblicato direttamente sui propri profili social: “Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo!”.

Il Monza ha insomma chiuso il primo terzo del campionato di Serie A 2022-’23 ai margini della zona Europa League se si tiene in considerazione la classifica dalla sesta alla 15ª giornata, dopo che i brianzoli sono riusciti a mettersi alle spalle la falsa partenza con cinque sconfitte nelle prime cinque giornate.

Del resto all’unica debuttante del campionato un periodo di ambientamento doveva essere concesso, ma evidentemente non l’hanno pensata così Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che dopo il desolante uno alla voce punti al termine della sesta giornata hanno dato il benservito a Giovanni Stroppa, tecnico della storica promozione appiedato dopo aver sbloccato la classifica grazie al pareggio di Lecce, per puntare appunto su Palladino.

L’ex attaccante della Juventus ha fatto peggio di appena cinque squadre se si considerano le ultime nove giornate, totalizzando 14 punti, gli stessi della Roma, due in meno della Lazio. Davanti ai brianzoli solo Napoli (24), Juventus (21), Milan (19) e Inter (18).