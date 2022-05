31-05-2022 23:10

Junior Messias ha vissuto una buona stagione con la maglia del Milan, protagonista di qualche gol importante sia in campionato che in Champions, come per esempio quello all‘Atletico Madrid.

I rossoneri non hanno ancora deciso cosa fare col brasiliano, ma in caso di mancato rinnovo allora il Monza sarebbe pronto a inserirsi, come riporta MilanNews24.com. Sembra infatti che Stroppa stimi da sempre il giocatore, che Galliani ha parlato di “regalo” dal mercato dopo la promozione.