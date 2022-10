Monza, Palladino: "Pablo Marì? Un miracolo"

30-10-2022 15:09

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna: “E’ stata una settimana pesante che ha scosso la squadra, ma non è che non volessero giocare. Le voci iniziali avevano scosso l’ambiente e si è pensato al rinvio, ma quando abbiamo capito che era fuori pericolo abbiamo reagito bene. Ora serve un risposta positiva da parte nostra”.

“Da parte di tutta la squadra ci tengo a fare le condoglianze alla vittima di Assago – ha continuato Palladino -, il pensiero va a lui ed a tutti gli altri feriti. E’ stata una settimana triste, ma dobbiamo essere felici per come è andata per Pablo Marì. E’ successo un miracolo”.