Monza, Palladino: "Realizzato un sogno. Berlusconi e Galliani emozionati"

18-09-2022 19:16

Era la partita dell’esordio ed è finita come meglio non poteva con la vittoria sulla Juventus. Raffaele Palladino ha iniziato alla grande la sua avventura sulla panchina del Monza: “Un sogno realizzato, non mi aspettavo di esordire vincendo, ma credevo che i ragazzi ci avrebbero messo cuore e anima – così dopo la partita -. Ho fatto capire loro che sono forti, serviva coraggio, avevo percepito la loro voglia di rivalsa”.

Palladino ha poi parlato del presidente Silvio Berlusconi: “Mi ha chiamato subito, non ci credeva. Era molto emozionato e ha fatto i complimenti a me e alla squadra – così il tecnico -. Galliani invece ha pianto, era molto emozionato. Ci teneva tantissimo”.