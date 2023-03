Monza, Palladino: “Sarà dura a Verona”

Il tecnico dei brianzoli: “Noi vogliamo dare continuità alle ultime prestazioni. Il mio futuro? Sono concentrato solo su domani”

11-03-2023 12:25

Il Monza domani se la vedrà con il Verona. Vincere vorrebbe dire festeggiare già adesso una salvezza che ha del miracoloso dopo l’inizio disastroso. Raffaele Palladino teme però la trasferta del Bentegodi: “Affronteremo una squadra che ha bisogno di punti. Siamo consapevoli che l’ambiente non è facile, ma vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni”.

Mancherà Mota Carvalho, così come Ravella. Disponibile invece Ranocchia. Palladino è concentrato sul campionato e non vuole distrazioni: “C’è un tempo per tutto, e questo non è il momento di parlare di contratti. Sono concentrato solo su domani”.