Monza: pazza idea per l'attacco

Ormai lo sanno tutti: il Monza non vuole fare la Cenerentola della Serie A. Tutt’altro. I brianzoli vogliono rimanere saldamente in serie A e per questo il duo Galliani-Berlusconi vuole allestire una squadra capace di poter essere protagonista anche nella massima serie.

Oltre agli acquisti già avvenuti negli scorsi giorni, c’è una pazza idea di Pier Silvio Berlusconi di portare a Monza Maurito Icardi.

“Icardi al Monza, Pier Silvio rilancia e fa sognare i brianzoli” questo il titolo con cui esce stamane il Corriere dello Sport. Pier Silvio Berlusconi strizza l’occhio a Mauro Icardi e sogna di vederlo al centro dell’attacco del Monza. Galliani ha parlato di affare fuori portata ma non impossibile e anche Pier Silvio, durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, non si tira indietro: “Sarebbe una grande opportunità averlo al Monza e vi immaginate che storia se segnasse proprio contro l’Inter. Magari… Non mi fate però andare oltre: ho fiducia in Galliani”.

Maurito sarebbe la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che Galliani sta portando avanti con innesti importanti (Ranocchia, Cragno, Sensi e Andrea Carboni).

