Monza, per Birindelli Galliani fa muro: bloccata la Salernitana

05-01-2023 22:46

Samuele Birindelli non si muove da Monza. A stabilirlo, l’amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani. Tante le richieste per il versatile e veloce classe 1999 laterale adattabile su entrambe le fasce e sia da terzino che da elemento “box to box”. Figlio dell’ex juventino Alessandro, Samuele Birindelli è stato prelevato in estate dal Pisa, squadra con cui proprio il Monza aveva conteso (e conquistato) l’ultimo posto per la Serie A nello spareggio playoff.

Come riferito da Tuttomercatoweb, su Birindelli si è fatta avanti la Salernitana ma, anche su indicazione del tecnico Raffaele Palladino, il giocatore resterà all’U-Power Stadium per non scompaginare la completezza della rosa.