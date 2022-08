17-08-2022 16:38

Un talento che ha già fatto vedere numeri importanti nel nostro campionato e che potrebbero proiettarlo verso una lunga e promettente carriera in Serie A. Tra le tante note liete della prima Roma di Josè Mourinho c’è anche Felix Afena-Gyan, giovanissimo attaccante ghanese classe 2003 che nella stagione passata ha messo a referto con la maglia giallorossa 22 presenze e 2 gol in tutte le competizioni.

La Roma è pronta a cederlo, anche a titolo definitivo, in una società che gli garantirebbe maggiore continuità rispetto ai giallorossi, liberando così uno slot che verrebbe riempito molto probabilmente con l’innesto di Andrea Belotti. Si è parlato di Sassuolo e Salernitana, ma tramontate queste piste iniziali si sono fatte avanti Monza e Cremonese in Serie A e Cagliari e Palermo B, quattro club importanti che darebbero ad Afena-Gyan un ruolo cardine nel proprio reparto avanzato. Al momento stanno arrivando offerte per una cessione solamente a titolo temporaneo e forse solo il Monza può soddisfare le condizioni dei giallorossi.

