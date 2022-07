Monza: piace Ranocchia della Juventus

17-07-2022 11:38

Il Monza continua a lavorare per fornire a Giovanni Stroppa una squadra adatta per affrontare la Serie A ed ottenere la salvezza.

Il Direttore Sportivo Adriano Galliani ha quindi in agenda un nuovo incontro con la Juventus nella prima parte della settimana.

Il collaboratore di Silvio Berlusconi formulerà un’offerta per Filippo Ranocchia, classe 2001 che lo scorso anno ha vestito la maglia del Lanerossi Vicenza. L’obiettivo è di acquisire il calciatore in prestito con diritto di riscatto, ma il centrocampista avrebbe chiesto garanzie tecniche prima di trasferirsi in Brianza.

