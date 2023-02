Monza, possibile ricongiungimento della coppia Galliani-Braida

Il consigliere strategico della Cremonese era presente all'U-Power Stadium per Monza-Sampdoria

08-02-2023 13:54

Nelle ultime ore è iniziata a circolare la voce di un possibile ricongiungimento nell’organigramma societario del Monza della coppia dirigenziale Adriano Galliani e Ariedo Braida, che tanto bene ha fatto nel Milan di Silvio Berlusconi. A lanciare l’indiscrezione è stato Tuttomercatoweb.

L’attuale consigliere strategico della Cremonese, lunedì sera, era seduto in tribuna all’U-Power Stadium (già Brianteo) per assistere al match tra la compagine brianzola e la Sampdoria, seguita con occhi particolarmente attenti da Braida perché avversario diretto dei grigiorossi – ancora a quota zero nelle vittorie in campionato – nell’ormai complicatissima lotta per non retrocedere.