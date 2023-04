Monza, premio Brera a Galliani: "E' un onore"

"Sono orgoglioso che questo premio sia dedicato alla nostra promozione"

17-04-2023 21:39

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha ritirato il premio Gianni Brera-Sportivo dell’anno al teatro Dal Verme di Milano.

Il dirigente dei brianzoli, che ha ricevuto il riconoscimento dopo la storica promozione in serie A ottenuta lo scorso 29 maggio ha ringraziato Silvio Berlusconi: “Ritirare un premio che porta il suo nome mi emoziona, è un onore. Sono orgoglioso che questo premio sia dedicato alla nostra promozione. Che abbiamo ottenuto grazie a una persona: un affettuoso in bocca al lupo a Silvio Berlusconi. Se per la prima volta in 110 anni il Monza è in Serie A lo dobbiamo a Silvio Berlusconi”.