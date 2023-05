Pagelle di Monza-Roma 1-1: El Shaarawy gioia e dolore, pasticcio Di Gregorio, Mourinho se ne va

Top e flop della partita Monza-Roma, valevole per la 33esima giornata della serie A 2022-2023: El Shaarawy prima illude con il gol del vantaggio poi esce per infortunio. Mourinho lascia prima il campo

03-05-2023 23:00

Solo un pareggio per una Roma che continua più a contare le assenze che le reti realizzate. La squadra di Josè Mourinho gioca un grande primo tempo in cui rischia di andare anche avanti di due reti prima di subire il gol di Caldirola. Nel secondo tempo subentra la stanchezza per una squadra flagellata dagli infortuni ed arriva anche lo stop di El Shaarawy che dopo la rete del vantaggio deve uscire per un guaio muscolare. Nel finale arriva anche il rosso a Celik. Il Monza oppone una grande resistenza e porta a casa un pareggio contro una big.

Monza-Roma: il commento della gara

Neanche il tempo di cominciare ed arriva la prima occasione con la conclusione di Dany Mota che trova però pronto Rui Patricio. C’è solo Monza nei primi minuti con Caprari che prova la puntata in area avversaria con la Roma che si salva in calcio d’angolo e sulla battuta arriva la conclusione a lato di Carlos Augusto. La Roma ci prova come sempre sfruttando i calci piazzati ma sulla respinta di Di Gregorio, Solbakken e Ibañez lasciano sfilare via la palla. I giallorossi avanzano il baricentro con i brianzoli che fanno fatica ad uscire dalla propria metà campo. Poi l’errore al 24’ di Di Gregorio che regala il pallone a El Shaarawy che prima trova la respinta della difesa del Monza, poi il Faraone trova il gol del vantaggio. La replica del Monza è affidata al piede di Dany Mota la cui conclusione termina di poco a lato. La gara si accende con la Roma che va vicina al raddoppio con la conclusione di Ibañez. Poi su palla inattiva arriva il gol del pareggio: la palla di Rovella è perfetta e Caldirola di piatto sinistro trova l’angolo vincente. Il finale di primo tempo è elettrizzante con le due squadre che si allungano e concedono spazi ma il risultato rimane sull’1-1 all’intervallo.

Come nel primo tempo è ancora il Monza a partire meglio con Carlos Augusto che mira l’angolino con Rui Patricio che in qualche modo gli nega il gol. I ritmi si abbassano, la Roma non riesce più ad aggredire alto come nel primo tempo e il Monza riesce a palleggiare con più ordine. La notizia peggiore per i giallorossi arriva quando El Shaarawy si ferma per un guaio muscolare costringendo Mourinho a gettare nella mischia Volpato. Le squadre sembrano stanche e i ritmi si abbassano. Nel finale la Roma ha la palla giusta con il colpo di testa di Ibañez ma Di Gregorio compie un grande intervento. La risposta del Monza arriva con Rui Patricio che ci mette una pezza.

Le pagelle del Monza

Di Gregorio 5 : inizia benissimo, con due-tre parate di grande attenzione sulle prime conclusioni della Roma poi l’errore che consegna il vantaggio ai giallorossi. Al 93′ si riscatta con una grande parata.

: inizia benissimo, con due-tre parate di grande attenzione sulle prime conclusioni della Roma poi l’errore che consegna il vantaggio ai giallorossi. Al 93′ si riscatta con una grande parata. Izzo 6 : qualche piccola imprecisione in fase di costruzione permette alla Roma di tenere il controllo del match.

: qualche piccola imprecisione in fase di costruzione permette alla Roma di tenere il controllo del match. Pablo Mari 6 : per lui vale lo stesso discorso di Izzo, lotta anche con il fisico contro Abraham ma in fase di costruzione sembra un po’ disattento.

: per lui vale lo stesso discorso di Izzo, lotta anche con il fisico contro Abraham ma in fase di costruzione sembra un po’ disattento. Caldirola 6.5 : soffre contro la velocità della squadra di Mourinho, sulle incursioni della Roma sembra spesso in difficoltà. Poi trova con un bellissimo sinistro il gol del pareggio. Dall’85’ Marlon sv

: soffre contro la velocità della squadra di Mourinho, sulle incursioni della Roma sembra spesso in difficoltà. Poi trova con un bellissimo sinistro il gol del pareggio. Dall’85’ Ciurria 5.5 : parte bene sulla fascia ma la sua verve sembra spegnersi subito e non riesce a portare i raddoppi che servirebbero per aprire la difesa avversaria.

: parte bene sulla fascia ma la sua verve sembra spegnersi subito e non riesce a portare i raddoppi che servirebbero per aprire la difesa avversaria. Rovella 5.5 : è lui il riferimento davanti alla difesa, il giocatore deputato a organizzare il gioco ma tanti piccoli errori non gli permettono di trovare ritmo. Dal 65’ Machin sv

: è lui il riferimento davanti alla difesa, il giocatore deputato a organizzare il gioco ma tanti piccoli errori non gli permettono di trovare ritmo. Dal 65’ Pessina 6 : nel primo tempo, nel momento di maggior sofferenza della squadra, non riesce a prendere la squadra per mano. Ma con il passare dei minuti cresce di rendimento.

: nel primo tempo, nel momento di maggior sofferenza della squadra, non riesce a prendere la squadra per mano. Ma con il passare dei minuti cresce di rendimento. Carlos Augusto 6 : sulla fascia sinistra le sue discese sono sempre fonte di preoccupazione ma contro la Roma di occasioni per mettersi in mostra ce ne sono poche.

: sulla fascia sinistra le sue discese sono sempre fonte di preoccupazione ma contro la Roma di occasioni per mettersi in mostra ce ne sono poche. Colpani 5.5 : la difesa della Roma gli dedica delle attenzioni speciali e lui non riesce a trovare lo spazio per mettersi in mostra. Dal 46′ Birindelli 6 : entra e porta un contributo importante nelle due fasi.

: la difesa della Roma gli dedica delle attenzioni speciali e lui non riesce a trovare lo spazio per mettersi in mostra. Dal 46′ : entra e porta un contributo importante nelle due fasi. Caprari 6 : parte benissimo con un paio di percussioni personali che mettono in difficoltà la difesa della Roma, poi i giallorossi escono e di palloni giocabili ne arrivano molti di meno. Dal 65′ Valoti 6 : buon impatto dalla panchina

: parte benissimo con un paio di percussioni personali che mettono in difficoltà la difesa della Roma, poi i giallorossi escono e di palloni giocabili ne arrivano molti di meno. Dal 65′ : buon impatto dalla panchina Dany Mota 6 : il portoghese riesce sempre a rendersi pericoloso anche se il palleggio zoppicante della sua squadra non gli dà la possibilità di esprimersi al meglio. Dall’85’ Gytkjaer sv

: il portoghese riesce sempre a rendersi pericoloso anche se il palleggio zoppicante della sua squadra non gli dà la possibilità di esprimersi al meglio. Dall’85’ Palladino (all.) 6: uno degli allenatori emergenti di questa serie A, anche contro la Roma non rinuncia a giocare.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6 : incolpevole in occasione del gol di Caldirola, nel secondo tempo con un intervento un po’ sporco salva su Carlos Augusto.

: incolpevole in occasione del gol di Caldirola, nel secondo tempo con un intervento un po’ sporco salva su Carlos Augusto. Cristante 6 : ancora una volta si adatta da difensore centrale e gioca una buona partita, nonostante qualche sbandamento.

: ancora una volta si adatta da difensore centrale e gioca una buona partita, nonostante qualche sbandamento. Mancini 6 : altra prestazione solida al centro della difesa per il difensore italiano diventato un punto di riferimento.

: altra prestazione solida al centro della difesa per il difensore italiano diventato un punto di riferimento. Ibañez 5.5 : non commette errori ma dei tre difensori è quello che sembra in maggiore difficoltà.

: non commette errori ma dei tre difensori è quello che sembra in maggiore difficoltà. Zalewski 5.5 : apparso stanco a Monza, non riesce a contribuire in fase di spinta e nella ripresa Mourinho lo richiama. Dal 61’ Spinazzola 6 : riesce a dare una sterzata alla Roma.

: apparso stanco a Monza, non riesce a contribuire in fase di spinta e nella ripresa Mourinho lo richiama. Dal 61’ : riesce a dare una sterzata alla Roma. Celik 5: inizio con il brivido che pronti via regala un pallone per il contropiede del Monza e poi mette in difficoltà Rui Patricio con un brutto retropassaggio. Con il passare dei minuti però trova sicurezza prima di farsi espellere per un’ingenuità.

inizio con il brivido che pronti via regala un pallone per il contropiede del Monza e poi mette in difficoltà Rui Patricio con un brutto retropassaggio. Con il passare dei minuti però trova sicurezza prima di farsi espellere per un’ingenuità. Bove 6.5 : altra ottima prestazione per il centrocampista a disposizione di Mourinho, il giovane mediano lotta, recupera palloni e rifornisce la fase offensiva giallorossa. Dall’84’ Tahirovic sv

: altra ottima prestazione per il centrocampista a disposizione di Mourinho, il giovane mediano lotta, recupera palloni e rifornisce la fase offensiva giallorossa. Dall’84’ El Shaarawy 6.5 : il migliore dei suoi, trova la rete del vantaggio ed è una minaccia costante per i difensori del Monza. Poi la sfortuna si accanisce ed esce per infortunio. Dal 68’ Volpato sv

: il migliore dei suoi, trova la rete del vantaggio ed è una minaccia costante per i difensori del Monza. Poi la sfortuna si accanisce ed esce per infortunio. Dal 68’ Solbakken 5 : altra prova decisamente incolore per il giocatore arrivato dal Bodo, spaesato, lento e goffo. Non riesce mai a trovare la giocata giusta. Dal 61′ Camara 5.5 : non sempre preciso e sicuro.

: altra prova decisamente incolore per il giocatore arrivato dal Bodo, spaesato, lento e goffo. Non riesce mai a trovare la giocata giusta. Dal 61′ : non sempre preciso e sicuro. Pellegrini 5.5 : prima da centrocampista poi a ridosso delle punte: non riesce a piazzare lo spunto vincente.

: prima da centrocampista poi a ridosso delle punte: non riesce a piazzare lo spunto vincente. Abraham 5.5 : lotta, corre, ci prova sempre ma non riesce mai a trovare lo spazio per fare male agli avversari.

: lotta, corre, ci prova sempre ma non riesce mai a trovare lo spazio per fare male agli avversari. Mourinho (all.) 6: difficile giudicare un allenatore che quando si gira verso la panchina ormai non trova più nessuno. La Roma gioca un gran primo tempo poi cala alla distanza.

La pagella dell’arbitro

Daniele Chiffi: Al 24’ la Roma protesta per un calcio di rigore per il contatto tra Caldirola e Celik con il difensore turco che si lamenta per una trattenuta in area di rigore. Al 33’ il Monza protesta per un doppio intervento in area avversaria, Chiffi decide di far proseguire. Le proteste dalla panchina provocano due ammonizioni per i due allenatori. Nella ripresa i ritmi calano, la stanchezza viene a galla e nonostante il nervosismo riesce sempre a tenerla sotto controllo. Voto 6

Il nostro SuperTOP

El Shaarawy: il Faraone è una certezza in questa stagione, fa gol e si sacrifica per la squadra. E’ lui la luce della Roma in questa fase delicata. Peccato per quell’infortunio che rischia di pregiudicare il finale di stagione.

Il nostro Super FLOP

Solbakken: avrebbe dovuto rappresentare l’arma in più in questo finale di stagione. Invece non riesce mai a fare la giocata giusta.

