Luci accese all'U Power Stadium di Monza: è tempo di Monza-Roma! Secondo incrocio nella loro storia nel massimo campionato italiano tra biancorossi e giallorossi, con il primo terminato per 3-0 a favore della rosa di Jose Mourinho; la formazione di Palladino apre le porte di casa ad una Roma che approda in terra lombarda alla ricerca di 3 punti che risulterebbero fondamentali per la corsa verso la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. I Giallorossi sono momentaneamente a difesa del 7 posto in classifica, con 57 punti collezionati, a parimerito con Milan ed Inter; Roma che dopo il 3-0 rifilato all'Udinese tra le mura dell'Olimpico, vede alle proprie spalle due big match in cui ha strappato un solo punto : 3-1 subito contro l'Atalanta e vittoria sfiorata nell'ultima giornata contro il Milan, complice il timbro di Saelemaekers arrivato in extremis. Quanto ai padroni di casa odierni, lo schieramento lombardo vive un momento decisamente positivo: nelle ultime 4 gare i biancorossi hanno collezionato 10 punti su 12 disponibili, ottenendo un pareggio e ben tre vittorie consecutive ai danni di Inter, Fiorentina e Spezia; metà classifica per i brianzoli, che sono ora fissi all'11^ tassello della classifica con 44 punti totali.20:17