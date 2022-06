02-06-2022 20:45

Manca solo l’ufficialità: tra il Monza e Andrea Ranocchia il matrimonio è possibile. L’ormai ex difensore dell’Inter ha già dato il suo ok per il trasferimento – a parametro zero – nel club neopromosso in Serie A.

Secondo quanto ha riportato Sky Sport il club brianzolo non avrebbe perso tempo: subito dopo la promozione si è avvicinato Ranocchia, in cerca di un rinforzo di esperienza in vista della prossima stagione.