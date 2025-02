Monza-Verona 0-1, pagelle e moviola: un autogol spedisce i brianzoli nel baratro, contestato Massa

L’Hellas vince al Brianteo e si mette in zona sicurezza, la squadra di Bocchetti a un passo dalla B, la prova dell’arbitro analizzata ai raggi X

Se per mezzora il Monza neanche si vede dalle parti di Montipò e se in tutta la gara riuscirà a creare sì e no due palle gol vere c’è poco da meravigliarsi per il 14esimo ko stagionale. Al Brianteo vince il Verona (primo successo del 2025) grazie a un autogol di Lekovic procurato da Serdar al 16′ e tutto il resto della gara è un continuo vorrei ma non posso della squadra di Bocchetti col Verona che quando può punge in ripartenza e quando non può si difende con ordine. Gli ospiti sprecano nella ripresa un paio di match point e non chiudono la gara, agevolando il forcing finale del Monza ma il gol non arriva. L’Hellas sale al 20esimo posto a quota 23, il Monza vede la B sempre più vicina con l’ultimo posto a 13 punti.

Top e flop Monza

Turati 6. Esce al 67′ dopo aver accusato qualche problema, entra Pizzignacco che salva subito su Suslov

Martins 7. Entrato al 58′ al posto di Kyriakopoulos riesce a rendersi più pericoloso lui in mezzora che tutti gli altri messi assieme.

Izzo 5,5. Troppo falloso, a volte distratto.

Lekovic 5. La sua ingenuità sull'autogol costa cara

Palacios 6. Debutto tutto sommato positivo per l'ex Inter, frenato inizialmente chiude crescendo

Ciurria 5.5. Volenteroso ma poco incisivo

Mota 6. L'ultimo ad arrendersi ma gli arrivano pochi palloni utiili

Top e flop Verona

Ghilardi 6.5 – Francobolla Ciurria e gli lascia pochissimi palloni

Belahyane 7. E' ovunque, tocca tanti palloni e ne sbaglia pochissimi. Abbina fisicità e qualità alle geometrie.

Serdar 7. In giornata di grazia, provoca l'autogol iniziale e sfiora altre volte la rete prima di infortunarsi a fine primo tempo

Suslov 6.5. Si accende nella ripresa e sfiora due volte il raddoppio

Mosquera 5,5. Si dà da fare ma sbaglia troppo, compresa una palla gol di testa da due passi al 70'.

Coppola 7. Presente su tutte le palle, tra i migliori in assoluto

Chi è l’arbitro Massa

Trentanove anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Monza-Verona- è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League.

Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. In questo torneo sono 9 i gettoni di presenza: 3 affermazioni interne, 4 esterne, 2 segni X. Nel corso di questi match ha sanzionato 3 rigori: 2 per il Venezia, in casa e contro l’Udinese; 1 per l’Atalanta a Lecce ma come se l’è cavata all’U-Power Stadium?

I precedenti di Massa con Monza e Verona

Il fischietto ligure aveva già arbitrato questa gara un anno fa, finì 0-0 tra le polemiche. Sette i precedenti con i brianzoli che con Massa ne avevano vinta solo una con 3 pari e 3 sconfitte. Diciassette incroci con i veneti per un bilancio di 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Zingarelli con Prontera IV uomo, Serra al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Mosquera, Nianne, Izzo, Bradaric, Martins

Monza-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 28′ giallo a Mosquera per un ingenuo quanto inutile fallo di mani con tanto di proteste. Al 39′ fllaccio di Ciurria su Suslov con il fantasista gialloblù che resta a terra dolorante. Massa fischia solo fallo senza estrarre cartellini, ma l’ammonizione ci stava. Al 53′ secondo ammonito della gara: è Niasse, che era entrato solo a inizio ripresa, per aver fermato una ripartenza. Al 56′ ammonito Izzo per un fallo commesso a palla distante su Sarr.

Proteste dopo la mezzora per un contrasto tra Castrovilli al limite dell’area, forse dentro e forse fuori (ma più dentro), il Monza reclama un rigore ma dopo il check del Var Massa lascia correre tra i fischi e non concede neanche la punizione. All’80’ ammonito Bradaric per gioco falloso. All’87’ ammonito Martins per fallo. Al 90’ Mota cade a terra in area e lo stadio rumoreggia ma per l’arbitro è tutto regolare. Massa ancora contestato per aver poi graziato Ghilardi per un fallo da ammonizione su Urbanski. Dopo 4’ di recupero Monza-Verona finisce 0-1.