Moratti: "Rinvio mi sembra adeguatissimo"

Ospite a Che tempo che fa, su Rai2, Moratti si è soffermato su tanti temi. Inevitabile parlare anche del Coronavirus e della volata Scudetto: "Prima di tutto bisogna vedere se il campionato va avanti… Il rinvio di queste partite è impressionante, ma mi sembra adeguatissimo".

Sulla sua amata Inter, in corsa per il tricolore dopo tanti anni: "Ha buone possibilità, mi sembra possa essere l'anno giusto per vincere il campionato. Conte è molto bravo. Mi sembra un bravissimo allenatore, ci tiene a far bene", le sue parole.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 08:15