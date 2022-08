Moratti: "Se non vince l'Inter tifo la Roma di Mourinho"

31-08-2022 19:45

A Radio 24, Moratti ha ammesso: “Ogni settimana, con gioia dei quotidiani, c’è una altalena di giudizi sulle squadre che possono vincere lo Scudetto. L’Inter può vincere… come del resto anche l’anno scorso. Ed è proprio questo che mi spaventa. Se non dovessero vincere i nerazzurri è chiaro che tiferei per la Roma di Mourinho“.

“Dybala? Avevamo tanti attaccanti, era difficile prenderlo stando pure attenti al bilancio – continua Moratti -. Non si può negare però che ci sarebbe stato molto utile. Lukaku? Non c’è da preoccuparsi, è arrivato leggermente in ritardo di condizione, ma lui si adatta bene alle difese italiane rispetto a quelle della Premier. Contento delle proprietà straniere in Serie A? Che sia contento o meno conta poco, è solo la realtà dei fatti. Ormai sono la maggioranza nel nostro campionato”.