Morbidelli felice: "Miglioro gara dopo gara"

23-10-2021 16:47

Il centauro della Yamaha Franco Morbidelli ha accolto con soddisfazione il suo sesto posto a Misano: “Sono molto contento. Sono soddisfatto perchè abbiamo fatto un gran lavoro io ed il team. Nella FP3 sono stato in grado di migliorare fino ad entrare direttamente nella Q2, anche se eravamo sotto l’acqua, che non è banale per la Yamaha. In qualifica nuovamente molto bene, ho centrato un tempo importante e sarò in grado di partire abbastanza avanti. Come detto sono contento, soprattutto perchè abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo prefissati per queste gare, ovvero migliorare volta dopo volta”.

Con l’asfalto viscido il ginocchio è meno stressato: “In queste condizioni con asfalto viscido ovviamente con il ginocchio vado meglio, perchè è meno stressante. A fine qualifica il tracciato era praticamente asciutto, quindi un po’ più faticoso ma, comunque, accettabile per le mie condizioni attuali”.

OMNISPORT