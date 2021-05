Morbidelli: "Il ginocchio fa i capricci"

Franco Morbidelli ha spiegato le condizioni del suo ginocchio dopo la caduta al termine delle terze libere di MotoGp: “E’ andato tutto bene, il ginocchio fa un poi capricci, è un po’ debole. Nel flag to flag, quando l’ho appoggiato a terra per salire sull’altra moto, ha ceduto e sono caduto. È stato molto doloroso, ma abbiamo un buon piano di antidolorifici, siamo partiti già ieri”.

“In pista ho avuto la possibilità di guidare normalmente. Abbiamo fatto una bella qualifica. Siamo riusciti a piazzare la moto in seconda fila, che non è male. Abbiamo buon feeling in tutte le condizioni“.

“Diventa un problema nei cambi di direzione, quando devi far forza sul quadricipite. Se non ho antidolorifici sento una fitta. Con gli antidolorifici però non sento quasi nulla. Il dolore ce l’ho e ci devo combattere ogni tanto. Ma è meglio che sia successo in prova e non in gara”.

