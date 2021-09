Morbidelli: "Meritavo la Yamaha ufficiale"

Il centauro della Yamaha Franco Morbidelli ha parlato in conferenza stampa a Misano, alla vigilia della tre giorni del Gran Premio di San Marino. Il pilota italobrasiliano torna a correre dopo un lungo stop causato dall’operazione al ginocchio: “È bellissimo tornare, mi è mancata molto la MotoGP. Mi è sembrato tanto tempo, ho cercato di lavorare nel miglior modo possibile per recuperare e tornare qui a Misano, una pista che mi piace moltissimo e dove ho bellissimi ricordi”.

“Ora mi sento abbastanza bene, il ginocchio non mi dà troppi problemi ma vedremo quello che accadrà in pista. Siamo stati forse troppo ottimisti all’inizio, quando abbiamo detto che avrei saltato solo tre gare: ne ho invece saltate cinque perché nel frattempo ho capito che ci sarebbe voluto più tempo di quanto pensassi. È stata colpa mia. Domattina comincerò senza antidolorifici, poi vedremo se e di cosa avrò bisogno. Ci siamo concentrati parecchio sul recupero, questo era un infortunio non particolarmente grave, è abbastanza consueto. Ma richiede parecchio tempo per il recupero”.

Morbidelli si siederà per la prima volta in sella alla M1 del team ufficiale, dopo essere stato per la prima parte della stagione in sella ad una moto del 2019: “Sono successe tante cose mentre ero sul divano, specialmente la situazione con Maverick. Vi lascio un minuto da soli e cominciate a fare casino… A parte gli scherzi, pensavo di meritare questa moto, assolutamente. Ho parlato apertamente con tutte le persone di Yamaha e alla fine siamo qui. Non mi dovevano nulla ma io pensavo di meritarlo. Ringrazio il mio team precedente, abbiamo fatto un lavoro meraviglioso: questo weekend starò con Silvano Galbusera, e così sarà fino al termine del 2021”.

